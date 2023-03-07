Стародумова Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародумова Дарья Васильева

Стародумова Дарья Васильева

avatar

Место рождения

поч. Жарков, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1709 г.р.

Дети

Около 1740 г.р.
Около 1743 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Жарков, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Марья Ильина

Отец ребёнка: Стародумов Илья Кириллов

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Катерина Ильина

Отец ребёнка: Стародумов Илья Кириллов

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Илья Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close