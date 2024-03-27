Ревякина (Ревякина) Пелагея Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякина (Ревякина) Пелагея Никитична

Место рождения

Россия

Дата рождения

24.04.1879

Дата смерти

09.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
05.06.1905

Дочь: Хомякова Аграфена Андреевна

Отец ребёнка: Ревякин Андрей Артемович

Рождение ребёнка
08.03.1914

Дочь: Бессонова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ревякин Андрей Артемович

с.Медведское г.Новониколаевска
Рождение ребёнка
15.03.1917

Дочь: Ускова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Ревякин Андрей Артемович

Novosibirsk с Медведское
Рождение ребёнка
06.12.1919

Дочь: Горносталёва Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Ревякин Андрей Артемович

Новосибирская обл, Маслянинский район, село Медведское
Рождение ребёнка
06.11.1920

Сын: Ревякин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Ревякин Андрей Артемович

г. Орел
Свидетельство о рождении восстановленное УЭ №434322 от 19.01.1951 Первомайский ЗАГС г. Новосибирска
Рождение ребёнка
26.07.1932

Дочь: Ускова Октябрина Яковлевна

Отец ребёнка: Ревякин Андрей Артемович

Novosibirsk
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Несговорова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Ревякин Андрей Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревякин Яков Андреевич

Отец ребёнка: Ревякин Андрей Артемович

Смерть
09.06.1966
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