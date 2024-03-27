Ревякина (Ревякина) Пелагея Никитична
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.04.1879
Дата смерти09.06.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.06.1905
Дочь: Хомякова Аграфена Андреевна
Отец ребёнка: Ревякин Андрей Артемович
Рождение ребёнка
08.03.1914
Дочь: Бессонова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ревякин Андрей Артемович
с.Медведское г.Новониколаевска
Рождение ребёнка
15.03.1917
Дочь: Ускова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Ревякин Андрей Артемович
Novosibirsk с Медведское
Рождение ребёнка
06.12.1919
Дочь: Горносталёва Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Ревякин Андрей Артемович
Новосибирская обл, Маслянинский район, село Медведское
Рождение ребёнка
06.11.1920
Отец ребёнка: Ревякин Андрей Артемович
г. Орел
Свидетельство о рождении восстановленное УЭ №434322 от 19.01.1951 Первомайский ЗАГС г. Новосибирска
Рождение ребёнка
26.07.1932
Дочь: Ускова Октябрина Яковлевна
Отец ребёнка: Ревякин Андрей Артемович
Novosibirsk
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Несговорова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Ревякин Андрей Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ревякин Андрей Артемович
Смерть
09.06.1966