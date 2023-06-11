Сергеева Фекла Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
06.08.1894
Дочь: Наталия Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.09.1895
Дочь: (Сергеева) Елизавета Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.07.1898
Дочь: (Сергеева) Мария Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.02.1901
Дочь: (Сергеева) Мария Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.07.1903
Сын: Сергеев Александр Викторович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно