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Сергеева Фекла Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
06.08.1894

Дочь: Наталия Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.09.1895

Дочь: (Сергеева) Елизавета Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.07.1898

Дочь: (Сергеева) Мария Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.02.1901

Дочь: (Сергеева) Мария Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.07.1903

Сын: Сергеев Александр Викторович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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