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Козицын Сергей Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Козицын Осип Козьмич

Мать: Козицына Антонина Фоминична

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Демидова Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Козицына Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Козицына Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Козицын Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Козицына Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Козицына Анна Ивановна

Смерть
1916
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