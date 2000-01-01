Козицын Сергей Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1916
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Козицын Осип Козьмич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Демидова Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Козицына Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Козицына Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Козицына Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Козицына Анна Ивановна
Смерть
1916