Надеждин Иоанн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеждин Иоанн

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Надеждин Алексей Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Надеждин Степан Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1830

Сын: Надеждин Илья Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Надеждин Степан

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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