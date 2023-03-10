Надеждин Иоанн
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Надеждин Алексей Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Надеждин Степан
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно