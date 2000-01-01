Гукасов Павел Осипович
Место рожденияг. Шуша, Азербайджан
Дата рождения03.02.1858
Дата смерти22.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Шуша, Азербайджан
Место жительства
С 1878 по 1917
г. Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1917 по 1937
г. Париж, Франция
Смерть
22.12.1937
г. Париж, Франция