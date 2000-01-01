Гукасов Павел Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гукасов Павел Осипович

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Место рождения

г. Шуша, Азербайджан

Дата рождения

03.02.1858

Дата смерти

22.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Шуша, Азербайджан
Место жительства
С 1878 по 1917
г. Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1917 по 1937
г. Париж, Франция
Смерть
22.12.1937
г. Париж, Франция
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