Усманов Хамит Сагибуллович (Сагитович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Хамит Сагибуллович (Сагитович)

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Усманов Сагибулла (Сагит)

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Мукарама Зиннатовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.02.1943
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Похороны
Неизвестно

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