Усманов Хамит Сагибуллович (Сагитович)
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Усманов Сагибулла (Сагит)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова Мукарама Зиннатовна
Смерть
?.02.1943
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Похороны
Неизвестно