Зубрилов Григорий Филаретов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубрилова Анна Иванова
Рождение ребёнка
12.09.1916 ст.
Сын: Зубрилов Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Зубрилова Анна Иванова
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки состоящий на военной службе Григорий Филаретов Зубрилов и законная жена Анна Иванова,оба православные
Смерть
Неизвестно