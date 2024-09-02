Ланин Михаил Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Бракосочетание
27.01.1781 ст.
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Дочь: (Ланина) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Ланина Ефимия (Афимья) Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: (Ланина) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Ланина Ефимия (Афимья) Андреевна
Рождение ребёнка
Между 1790 и 1791
Мать ребёнка: Ланина Ефимия (Афимья) Андреевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Ланина) Марья Михайловна
Мать ребёнка: Ланина Ефимия (Афимья) Андреевна
Рождение ребёнка
22.04.1798
Дочь: (Ланина) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Ланина Ефимия (Афимья) Андреевна
Смерть
Неизвестно