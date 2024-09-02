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Ланин Михаил Филиппович

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Ланин Филипп Никифорович

Мать: Ланина Ефимия (Афимья) Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
27.01.1781 ст.

Жена: Ланина Ефимия (Афимья) Андреевна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Дочь: (Ланина) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Ланина Ефимия (Афимья) Андреевна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: (Ланина) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Ланина Ефимия (Афимья) Андреевна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1790 и 1791

Сын: Ланин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ланина Ефимия (Афимья) Андреевна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Ланина) Марья Михайловна

Мать ребёнка: Ланина Ефимия (Афимья) Андреевна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1798

Дочь: (Ланина) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Ланина Ефимия (Афимья) Андреевна

Смерть
Неизвестно

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