Дмитриева (Дмитриева) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриева (Дмитриева) Аксинья

Дмитриева (Дмитриева) Аксинья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Дмитриев Михайло Ермолаевич

Отец ребёнка: Дмитриев Ермолай Павлович

Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Развод
Неизвестно

Муж: Дмитриев Ермолай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Ермолай Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close