Дмитриева (Дмитриева) Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Дмитриев Михайло Ермолаевич
Отец ребёнка: Дмитриев Ермолай Павлович
Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно