Гайдай (Гайдаенко) Прокоп (Прокофий) Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Гайдай Евгения Прокофьевна
Мать ребёнка: Гайдай Ульяна (Иулиания) Денисовна
Рождение ребёнка
23.03.1880
Дочь: Чхало (Гайдай) Матрона Прокофьевна
Мать ребёнка: Гайдай Ульяна (Иулиания) Денисовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-55HW?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XCM-LB7M
Рождение ребёнка
19.04.1885
Дочь: Гайдай Елизавета Прокофьевна
Мать ребёнка: Гайдай Ульяна (Иулиания) Денисовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQH7-V?cc=4133834
Смерть
Неизвестно