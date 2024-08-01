Лупишко Наум
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Лупишко Пётр
Мать: Лупишко Параскева
Рождение ребёнка
27.02.1850
Сын: Лупишко Прокофий
Мать ребёнка: Лупишко Елена
Рождение ребёнка
27.02.1850
Дочь: (Лупишко) Евдокия
Мать ребёнка: Лупишко Елена
Рождение ребёнка
01.03.1851
Дочь: (Лупишко) Евдокия
Мать ребёнка: Лупишко Елена
Рождение ребёнка
26.10.1853
Дочь: (Лупишко) Параскева
Мать ребёнка: Лупишко Елена
Рождение ребёнка
18.11.1856
Сын: Лупишко Авдей
Мать ребёнка: Лупишко Елена
Рождение ребёнка
23.07.1858
Сын: Лупишко Моисей
Мать ребёнка: Лупишко Елена
Рождение ребёнка
23.08.1860
Дочь: (Лупишко) Наталья
Мать ребёнка: Лупишко Елена
Смерть
Неизвестно