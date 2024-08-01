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Лупишко Наум

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Лупишко Пётр

Мать: Лупишко Параскева

Рождение ребёнка
27.02.1850

Сын: Лупишко Прокофий

Мать ребёнка: Лупишко Елена

Рождение ребёнка
27.02.1850

Дочь: (Лупишко) Евдокия

Мать ребёнка: Лупишко Елена

Рождение ребёнка
01.03.1851

Дочь: (Лупишко) Евдокия

Мать ребёнка: Лупишко Елена

Рождение ребёнка
26.10.1853

Дочь: (Лупишко) Параскева

Мать ребёнка: Лупишко Елена

Рождение ребёнка
18.11.1856

Сын: Лупишко Авдей

Мать ребёнка: Лупишко Елена

Рождение ребёнка
23.07.1858

Сын: Лупишко Моисей

Мать ребёнка: Лупишко Елена

Рождение ребёнка
23.08.1860

Дочь: (Лупишко) Наталья

Мать ребёнка: Лупишко Елена

Смерть
Неизвестно

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