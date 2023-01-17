Райкова Писева Елизавета Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райкова Писева Елизавета Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Около 1994

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Федот

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1934

Муж: Райков Борис Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1936

Дочь: Сверчкова Нина Борисовна

Отец ребёнка: Райков Борис Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Около 1950

Муж: Райков Борис Иванович

Место жительства
Около 1967
Рига, Rīga
Бракосочетание
Около 1968

Муж: Писев Осип Меркурьевич

Рига, Rīga
Смерть
Около 1994
Рига, Rīga
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