Райкова Писева Елизавета Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиОколо 1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Федот
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1934
Рождение ребёнка
01.05.1936
Дочь: Сверчкова Нина Борисовна
Отец ребёнка: Райков Борис Иванович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Около 1950
Место жительства
Около 1967
Бракосочетание
Около 1968
Смерть
Около 1994