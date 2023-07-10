Мелешков Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мелешков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стюра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно