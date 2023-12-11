Дарья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Томских Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Томских Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Томских Митрофан Матвеевич
Отец ребёнка: Томских Матвей Васильевич
Большая Кирка, Балаганский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1873