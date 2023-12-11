Дарья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Емельяновна

Дарья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Томских Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Томских Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Томских Митрофан Матвеевич

Отец ребёнка: Томских Матвей Васильевич

Большая Кирка, Балаганский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томских Матвей Васильевич

Смерть
1873
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close