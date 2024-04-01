Харламова (Дунаева) Антонина Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарламова (Дунаева) Антонина Марковна

Харламова (Дунаева) Антонина Марковна

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Харламова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Харламов Иван Павлович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
12.05.1905

Сын: Харламов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Харламов Иван Павлович

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
28.04.1908

Муж: Харламов Иван Павлович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
06.03.1910

Сын: Харламов Олег Иванович

Отец ребёнка: Харламов Иван Павлович

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.