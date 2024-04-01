Харламова (Дунаева) Антонина Марковна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Харламова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Харламов Иван Павлович
Рождение ребёнка
12.05.1905
Сын: Харламов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Харламов Иван Павлович
Бракосочетание
28.04.1908
Рождение ребёнка
06.03.1910
Отец ребёнка: Харламов Иван Павлович
Смерть
Неизвестно