Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

19.12.1797

Пол

Мужской

Отец

1683 г.р.

Мать

1694 г.р.

Жена

1724 г.р.

Дети

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ДВ
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Место
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Рождение
1724

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Ксения Иванова

Иван Иванович (1724 — 1797) Родился в семье дьячка села Инжевера Пошехонского уезда Ивана Федоровича. 2 апреля 1747 года определен в пономаря к церкви того же села. Умер 19 декабря 1797 года. Жена его... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Смерть
19.12.1797

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