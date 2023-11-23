Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти19.12.1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Иван Фёдоров
Мать: Ксения Иванова
Иван Иванович (1724 — 1797) Родился в семье дьячка села Инжевера Пошехонского уезда Ивана Федоровича. 2 апреля 1747 года определен в пономаря к церкви того же села. Умер 19 декабря 1797 года. Жена его... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Смерть
19.12.1797