Пшеничников Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПшеничников Анатолий Александрович

Пшеничников Анатолий Александрович

Место рождения

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

25.02.2021

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Пшеничников Александр Никонорович

Мать: Пшеничникова Мария Александровна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пшеничникова Вера Ивановна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пшеничникова Вера Ивановна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Смерть
25.02.2021
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close