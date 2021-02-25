Пшеничников Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смерти25.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пшеничникова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пшеничникова Вера Ивановна
Смерть
25.02.2021