Щурова (Сакова) Анна Владимровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щурова (Сакова) Анна Владимровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1982

Отец: Саков Владимир Петрович

Мать: Зубова Валентина матвеевна

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