(-) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияДо 17.12.1888 ст.
Дата смерти16.12.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 17.12.1888 ст.
Отец: - Сергей Денисович
Мать: - Наталья Прокопьевна
Крещение
Неизвестно
Смерть
16.12.1906 ст.
Крестьянская дочь-девица в 18 лет (от чахотки)
Похороны
17.12.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.145-146 (Умершие №-58ж)