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(-) Анна Сергеевна

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

До 17.12.1888 ст.

Дата смерти

16.12.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 17.12.1888 ст.

Отец: - Сергей Денисович

Мать: - Наталья Прокопьевна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крещение
Неизвестно
Смерть
16.12.1906 ст.
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянская дочь-девица в 18 лет (от чахотки)
Похороны
17.12.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.145-146 (Умершие №-58ж)
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