Конакова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Савосина Ульяна
Отец ребёнка: Конаков Иван
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Конаков Илья
Отец ребёнка: Конаков Иван
Рождение ребёнка
20.07.1932
Дочь: Куприй Мария Ивановна
Отец ребёнка: Конаков Иван
г. Тавда
Смерть
Неизвестно