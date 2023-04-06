Смирнов Викентий Ильич
Место рождения
Дата рождения17.09.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1876
Крещение
18.09.1876
Рождение ребёнка
1895
Сын: Смирнов Анатолий Викентьевич
Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Смирнов Вениамин Викентьевич
Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна
Рождение ребёнка
01.07.1899
Дочь: Челнокова Юлия Викентьевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Смирнов Сергей Викентьевич
Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна
Рождение ребёнка
24.10.1904
Рождение ребёнка
18.10.1905
Сын: Смирнов Алексей Викентьевич
Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна
Рождение ребёнка
07.09.1907
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Викентьевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна
Рождение ребёнка
11.08.1909
Рождение ребёнка
1910
Дочь: София Викентьевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна
Рождение ребёнка
03.10.1913
Рождение ребёнка
1925
Сын: Смирнов Николай Викентьевич
Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Мария Павловна
Смерть
Неизвестно