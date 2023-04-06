Смирнов Викентий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Викентий Ильич

Смирнов Викентий Ильич

avatar

Место рождения

Елданка, Ломтевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

17.09.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1876

Отец: Смирнов Илья Федорович

Мать: Смирнова Надежда Зиновьевна

Елданка, Ломтевская волость, Вологодский уезд
Крещение
18.09.1876
Рождение ребёнка
1895

Сын: Смирнов Анатолий Викентьевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Смирнов Вениамин Викентьевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна

Рождение ребёнка
01.07.1899

Дочь: Челнокова Юлия Викентьевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна

Елданка, Ломтевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Смирнов Сергей Викентьевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна

Рождение ребёнка
24.10.1904

Сын: Смирнов Александр Викентьевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна

Рождение ребёнка
18.10.1905

Сын: Смирнов Алексей Викентьевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна

Рождение ребёнка
07.09.1907

Сын: Смирнов Александр Викентьевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Викентьевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна

Рождение ребёнка
11.08.1909

Сын: Смирнов Александр Викентьевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: София Викентьевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна

Рождение ребёнка
03.10.1913

Сын: Смирнов Александр Викентьевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Смирнов Николай Викентьевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close