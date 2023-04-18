Павлов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Александр Васильевич

Павлов Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1936

Отец: не указан

Мать: Ландышева Елизавета Евдокимовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close