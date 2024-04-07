Пестряков Егор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1990
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.2016
Дочь: Пестрякова Аделина Егоровна
Мать ребёнка: Данилова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
29.04.2017
Сын: Пестряков Радомир Егорович
Мать ребёнка: Данилова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
07.08.2022
Мать ребёнка: Данилова Марфа Степановна