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Пестряков Егор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1990

Отец: Пестряков Николай Николаевич

Мать: Пестрякова Нина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Марфа Степановна

Рождение ребёнка
07.02.2016

Дочь: Пестрякова Аделина Егоровна

Мать ребёнка: Данилова Марфа Степановна

Рождение ребёнка
29.04.2017

Сын: Пестряков Радомир Егорович

Мать ребёнка: Данилова Марфа Степановна

Рождение ребёнка
07.08.2022

Сын: Пестряков Лев Егорович

Мать ребёнка: Данилова Марфа Степановна

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