Миргалиев Ягафар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миргалиев Салах
Мать: Гадиева Миннехаят
Рождение ребёнка
18.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миргалиева Хаджар
д.Мендяново, БашкирскойАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миргалиева Хаджар
Смерть
Неизвестно