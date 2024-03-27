Миргалиев Ягафар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миргалиев Ягафар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миргалиев Салах

Мать: Гадиева Миннехаят

Рождение ребёнка
18.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миргалиева Хаджар

д.Мендяново, БашкирскойАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миргалиева Хаджар

Смерть
Неизвестно
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