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Плотников Крысантий Емельянович

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Плотников Емельян Кузьмич

Мать: Плотникова Авдотья Григорьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Плотникова Парасковья Крысантьевна

Мать ребёнка: Плотникова Ульяна Давыдовна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Плотников Леонтий Крысантьевич

Мать ребёнка: Плотникова Ульяна Давыдовна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.06.1858

Сын: Плотников Василей Крысантьевич

Мать ребёнка: Плотникова Ульяна Давыдовна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Ульяна Давыдовна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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