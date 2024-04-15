Плотников Крысантий Емельянович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Плотникова Парасковья Крысантьевна
Мать ребёнка: Плотникова Ульяна Давыдовна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Плотников Леонтий Крысантьевич
Мать ребёнка: Плотникова Ульяна Давыдовна
Рождение ребёнка
?.06.1858
Сын: Плотников Василей Крысантьевич
Мать ребёнка: Плотникова Ульяна Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно