Милантьева (Солодовникова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милантьева (Солодовникова) Дарья

Место рождения

Борисово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

После 1904

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Павел Карпович

Мать: не указана

Борисово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
1869

Муж: Милантьев / Нилантьев Тимофей Нилантьев/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
07.12.1874

Сын: Милантьев (Нилантьев) Николай

Отец ребёнка: Милантьев / Нилантьев Тимофей Нилантьев/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Милантьев / Нилантьев / Силантьев / Мелантьев Василий Нилантьев / Силантьев / Мелантьев/

Отец ребёнка: Милантьев / Нилантьев Тимофей Нилантьев/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
08.03.1888

Сын: Милантьев/Нилантьев/Мелантьев/Нелантьев Герасим Нилантьев/Мелантьев/Нелантьев/

Отец ребёнка: Милантьев / Нилантьев Тимофей Нилантьев/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Смерть
После 1904

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