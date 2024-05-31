Милантьева (Солодовникова) Дарья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиПосле 1904
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Павел Карпович
Мать: не указана
Бракосочетание
1869
Рождение ребёнка
07.12.1874
Сын: Милантьев (Нилантьев) Николай
Отец ребёнка: Милантьев / Нилантьев Тимофей Нилантьев/
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Милантьев / Нилантьев / Силантьев / Мелантьев Василий Нилантьев / Силантьев / Мелантьев/
Отец ребёнка: Милантьев / Нилантьев Тимофей Нилантьев/
Рождение ребёнка
08.03.1888
Сын: Милантьев/Нилантьев/Мелантьев/Нелантьев Герасим Нилантьев/Мелантьев/Нелантьев/
Отец ребёнка: Милантьев / Нилантьев Тимофей Нилантьев/
Смерть
После 1904