Шехирева ? 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Гавриил Феодорович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Шехирева) ? Гавриловна

Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Феодорович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Шехирев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Феодорович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Шехирева) ? Гавриловна

Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Феодорович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Шехирев Константин Гаврилович

Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Феодорович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Шехирева) ? Гавриловна

Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Феодорович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Шехирева) ? Гавриловна

Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Феодорович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Шехирева) Татиана? Гавриловна

Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Феодорович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Шехирева) Анна? Гавриловна

Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Феодорович

Смерть
После 1897

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