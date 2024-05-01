Шехирева ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Феодорович
Рождение ребёнка
1881
Рождение ребёнка
1885
Сын: Шехирев Константин Гаврилович
Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Феодорович
Рождение ребёнка
1886
Рождение ребёнка
1892
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Шехирева) Татиана? Гавриловна
Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Феодорович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Шехирева) Анна? Гавриловна
Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Феодорович
Смерть
После 1897