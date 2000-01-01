Мартынов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1866
Отец: Мартынов Иван Ермилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1891
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Мартынова Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1894
Дочь: Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Мартынова Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1898
Дочь: Гусева Зинаида (Зиновия) Алексеевна
Мать ребёнка: Мартынова Пелагия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно