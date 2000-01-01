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Мартынов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1866

Отец: Мартынов Иван Ермилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1891

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Мартынова Пелагия Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1894

Дочь: Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Мартынова Пелагия Ивановна

Рождение ребёнка
25.09.1898

Дочь: Гусева Зинаида (Зиновия) Алексеевна

Мать ребёнка: Мартынова Пелагия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Пелагия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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