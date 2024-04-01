Глазырина (Долгова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырина (Долгова) Людмила Александровна

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Место рождения

Асбест, Асбестовский, Свердловская область

Дата рождения

15.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1955

Отец: Долгов Александр Васильевич

Мать: Долгова Галина Ивановна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Бракосочетание
10.09.1976

Муж: Мингалев Алексей Геннадьевич

Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.04.1977

Сын: Мингалёв Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Мингалев Алексей Геннадьевич

Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазырин Виталий Геннадьевич

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