Княгина Капитолина Сергеевна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгина Капитолина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1852

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Княгин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Княгин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Княгин Константин Михайлович

Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Трапицына (Княгина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович

Смерть
1852

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