Княгина Капитолина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Сын: Княгин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Княгин Константин Михайлович
Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Трапицына (Княгина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович
Смерть
1852