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Волков Сергей Макарев

Место рождения

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

08.10.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

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Жена

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1883 ст.

Отец: Волков Макар Яковлев

Мать: скрыто настройками приватности

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1907

Сын: Волкова Наталия Сергеева

Мать ребёнка: Волкова Анна Васильева

Рождение ребёнка
14.06.1919

Сын: Волков Иван Сергеев

Мать ребёнка: Волкова Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анна Васильева

Смерть
Неизвестно
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