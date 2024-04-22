Волков Сергей Макарев
Место рождения
Дата рождения08.10.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1883 ст.
Отец: Волков Макар Яковлев
Мать: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
01.09.1907
Мать ребёнка: Волкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
14.06.1919
Сын: Волков Иван Сергеев
Мать ребёнка: Волкова Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Анна Васильева
Смерть
Неизвестно