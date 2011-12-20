Симачева (Цомартова) Зинаида Бекмурзаевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1933
Дата смерти20.12.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.04.1953
Рождение ребёнка
27.10.1953
Сын: Симачев Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Симачев Евгений Михайлович
Смерть
20.12.2011
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище