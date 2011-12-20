Симачева (Цомартова) Зинаида Бекмурзаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симачева (Цомартова) Зинаида Бекмурзаевна

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Место рождения

Эльхотово, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

13.02.1933

Дата смерти

20.12.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Эльхотово, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
06.04.1953

Муж: Симачев Евгений Михайлович

Южный, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.10.1953

Сын: Симачев Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Симачев Евгений Михайлович

Южный, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
20.12.2011
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище
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