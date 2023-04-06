Павлова Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1938
Отец: Павлов Алексей
Мать: Б-Воля Фёкла
Рождение ребёнка
04.03.1967
Дочь: Любовая Людмила Тарасовна
Отец ребёнка: Любовой Тарас Мартынович
Инта, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовая Марина Тарасовна
Отец ребёнка: Любовой Тарас Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Любовой Тарас Мартынович