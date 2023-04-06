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Павлова Надежда Алексеевна

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Место рождения

Крутое, Тавдинский, Свердловская область

Дата рождения

11.09.1938

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1938

Отец: Павлов Алексей

Мать: Б-Воля Фёкла

Крутое, Тавдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1967

Дочь: Любовая Людмила Тарасовна

Отец ребёнка: Любовой Тарас Мартынович

Инта, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовая Марина Тарасовна

Отец ребёнка: Любовой Тарас Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любовой Тарас Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любовой Андрей Тарасович

Отец ребёнка: Любовой Тарас Мартынович

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