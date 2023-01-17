Коновалова (Распутина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Распутина) Анна

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Место рождения

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

Около 1940 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Распутин Ефим

Мать: Распутина Феодора

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Самсонова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Коновалов Владимир

Рождение ребёнка
20.03.1941

Сын: Коновалов ?

Отец ребёнка: Коновалов Владимир

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Владимир

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 09.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Владимир

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Владимир

Место жительства
Неизвестно
Красноярск
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Красноярск
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