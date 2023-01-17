Коновалова (Распутина) Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Распутин Ефим
Мать: Распутина Феодора
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Самсонова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Коновалов Владимир
Рождение ребёнка
20.03.1941
Сын: Коновалов ?
Отец ребёнка: Коновалов Владимир
Рождение ребёнка
20.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Владимир
Рождение ребёнка
Около 09.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коновалов Владимир
Место жительства
Неизвестно
Красноярск
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Красноярск