Есенов Габис Батырсаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенов Габис Батырсаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1750 г.р.

Мать

1765 г.р.

Жена

Дети

1819 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1799

Отец: Есенов Батырса Галаович

Мать: Есенова Хаджихан Сурхавона

Дата рождения
Рождение ребёнка
01.01.1819

Сын: Есенов Касполат Габисович

Мать ребёнка: Есенов Тауче Дзахсатовна

Дата рождения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есенов Тауче Дзахсатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есенов Тауче Дзахсатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есенов Тауче Дзахсатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есенов Тауче Дзахсатовна

Смерть
Неизвестно
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