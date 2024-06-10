Серов Осип Антонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Серов Осип Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.11.1934

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Иван Осипович

Мать ребёнка: не указана

Шадрино, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Упоминание
Неизвестно
ЗАГС №2546 от 09.11.1934
Смерть
07.11.1934
Причина смерти: Medical | кровоизлияние в мозг

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