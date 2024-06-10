Серов Осип Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.11.1934
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Иван Осипович
Мать ребёнка: не указана
Шадрино, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Упоминание
Неизвестно
ЗАГС №2546 от 09.11.1934
Смерть
07.11.1934
Причина смерти: Medical | кровоизлияние в мозг