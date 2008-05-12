Хозяинов Тимофей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хозяинов Тимофей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.2008

Отец: Хозяинов Виктор Иванович

Мать: Хозяинова Раиса Григорьевна

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