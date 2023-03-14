Гулька Елена Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулька Елена Артёмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1914 ст.

Дочь: Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Гулька Константин Тимофеевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
30.09.1919

Дочь: Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Гулька Константин Тимофеевич

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулька Константин Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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