Гулька Елена Артёмовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1914 ст.
Дочь: Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Гулька Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.09.1919
Дочь: Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Гулька Константин Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно