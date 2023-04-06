Мухутдинов Галиакбар Аскарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухутдинов Галиакбар Аскарович

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Место рождения

Долгово, Пировский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1919

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Мухутдинов Аскар

Мать: не указана

Долгово, Пировский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1942
Пропал без вести в ВОВ. Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati406607561/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%83%D... Показать все
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