Мухутдинов Галиакбар Аскарович
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Мухутдинов Аскар
Мать: не указана
Смерть
1942
Пропал без вести в ВОВ. Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati406607561/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%83%D... Показать все