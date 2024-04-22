Захарова Александра Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Захарова Христина Савельевна
Отец ребёнка: Захаров Савелий Николаевич
Рождение ребёнка
20.05.1906
Сын: Захаров Алексей Савельевич
Отец ребёнка: Захаров Савелий Николаевич
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Захаров Степан Савельевич
Отец ребёнка: Захаров Савелий Николаевич
Смерть
Неизвестно