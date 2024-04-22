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Захарова Александра Петровна

Место рождения

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Захарова Христина Савельевна

Отец ребёнка: Захаров Савелий Николаевич

Рождение ребёнка
20.05.1906

Сын: Захаров Алексей Савельевич

Отец ребёнка: Захаров Савелий Николаевич

Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Захаров Степан Савельевич

Отец ребёнка: Захаров Савелий Николаевич

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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