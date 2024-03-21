Колпакова (Беляева) Дарья Филимонова
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1776
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Беляев Филимон Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Колпаков Михаил Арсеньевич
Отец ребёнка: Колпаков Арсений Михайлович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Колпаков Арсений Михайлович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Колпакова Аксинья Арсеньевна
Отец ребёнка: Колпаков Арсений Михайлович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Колпаков Меркел Арсеньевич
Отец ребёнка: Колпаков Арсений Михайлович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Колпаков Никифор Арсеньевич
Отец ребёнка: Колпаков Арсений Михайлович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Колпаков Игнат Арсеньевич
Отец ребёнка: Колпаков Арсений Михайлович
Смерть
1776