Колпакова (Беляева) Дарья Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова (Беляева) Дарья Филимонова

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Беляев Филимон Кузьмич

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Арсений Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Колпаков Михаил Арсеньевич

Отец ребёнка: Колпаков Арсений Михайлович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Колпаков Петр Арсеньевич

Отец ребёнка: Колпаков Арсений Михайлович

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Колпакова Аксинья Арсеньевна

Отец ребёнка: Колпаков Арсений Михайлович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Колпаков Меркел Арсеньевич

Отец ребёнка: Колпаков Арсений Михайлович

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Колпаков Никифор Арсеньевич

Отец ребёнка: Колпаков Арсений Михайлович

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Колпаков Игнат Арсеньевич

Отец ребёнка: Колпаков Арсений Михайлович

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1776

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