Гребенникова (Терехова) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова (Терехова) Александра Фёдоровна

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Место рождения

Чулково, Новосильский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

15.04.1929

Дата смерти

01.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1929

Отец: Терехов Федор Петрович

Мать: Терехова Евдокия Акимовна

Чулково, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
Около 1939
Семеновка, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Переехала с родителями, бабушкой, братом и младшей сестрой
Место жительства
Около 1945
Из Красноярского края в Орловскую область
Вернулась с маленькой сестрой к тетке в Орловскую область, по пути была ограблена в поезде, пропали документы и семейные фото
Место жительства
Около 1947
Из Орловской области в Подольск
Завербовалась на работу кочешаром
Рождение ребёнка
09.12.1948

Сын: Гребенников Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Гребенников Николай Иванович

Подольск, Подольск, Московская область
Работа или профессия
С 1951 по 1960
Подольский комбинат
кочегар
Работа или профессия
С 1973 по 1979
Подольский завод им. Орджоникидзе
крановщица
Смерть
01.07.1990
Подольск, Подольск, Московская область
Причина смерти: Болезнь | Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Подольское городское кладбище
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