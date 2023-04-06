Гребенникова (Терехова) Александра Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения15.04.1929
Дата смерти01.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1929
Отец: Терехов Федор Петрович
Место жительства
Около 1939
Семеновка, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Переехала с родителями, бабушкой, братом и младшей сестрой
Место жительства
Около 1945
Из Красноярского края в Орловскую область
Вернулась с маленькой сестрой к тетке в Орловскую область, по пути была ограблена в поезде, пропали документы и семейные фото
Место жительства
Около 1947
Из Орловской области в Подольск
Завербовалась на работу кочешаром
Рождение ребёнка
09.12.1948
Сын: Гребенников Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Гребенников Николай Иванович
Работа или профессия
С 1951 по 1960
Подольский комбинат
кочегар
Работа или профессия
С 1973 по 1979
Подольский завод им. Орджоникидзе
крановщица
Смерть
01.07.1990
Причина смерти: Болезнь | Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Подольское городское кладбище