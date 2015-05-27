Аникиев Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникиев Евгений Александрович

Место рождения

Карелия

Дата рождения

01.04.1949

Дата смерти

27.05.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1949

Отец: Аникиев Александр

Мать: Аникиева Мария

Рождение ребёнка
11.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникиева (Гаврилова) Таисия Константиновна

Локня, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Смерть
27.05.2015
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

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