Аникиев Евгений Александрович
Место рожденияКарелия
Дата рождения01.04.1949
Дата смерти27.05.2015
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1949
Отец: Аникиев Александр
Мать: Аникиева Мария
Рождение ребёнка
11.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аникиева (Гаврилова) Таисия Константиновна
Локня, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Смерть
27.05.2015
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область