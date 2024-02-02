Воробьёва Евдокия (Авдотья) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти16.09.1813
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Пётр
Рождение ребёнка
03.02.1793
Сын: Воробьёв Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Агафонович
д. Люторецкоя вот. коллежского асессора С.Г.Кроткова
Смерть
16.09.1813
Серпуховской уезд, вотчина г-на Щербатова д. Люторецкое
Похороны
18.09.1813