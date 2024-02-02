Воробьёва Евдокия (Авдотья) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Евдокия (Авдотья) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

16.09.1813

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1793

Сын: Воробьёв Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Агафонович

д. Люторецкоя вот. коллежского асессора С.Г.Кроткова
Смерть
16.09.1813
Серпуховской уезд, вотчина г-на Щербатова д. Люторецкое
Похороны
18.09.1813
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