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Грищук Никифор Дмитриевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Грищук Дмитрий Григорьевич

Мать: Грищук Евдокия

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грищук Поликарп Никифорович

Мать ребёнка: ?

Место жительства
1850
Криски, Чернігівська область
дом №115
Бракосочетание
После 1850

Жена: ?

Рождение ребёнка
1855

Сын: Грищук Аввакум Никифорович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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