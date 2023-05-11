Грищук Никифор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Грищук Дмитрий Григорьевич
Мать: Грищук Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грищук Поликарп Никифорович
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
дом №115
Бракосочетание
После 1850
Жена: ?
Рождение ребёнка
1855
Сын: Грищук Аввакум Никифорович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно