Овчинникова Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Овчинникова Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Овчинников Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Овчинников Захар Александрович
Отец ребёнка: Овчинников Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно