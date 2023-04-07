Скутин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкутин Николай Григорьевич

Скутин Николай Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Скутин Григорий Евдокимович

Мать: Скутина Юлия Каземировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close