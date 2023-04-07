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Скутин Николай Григорьевич
Скутин Николай Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Пол
Мужской
Отец
Скутин Григорий Евдокимович
1905 г.р.
Мать
Скутина Юлия Каземировна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Скутин Григорий Евдокимович
Мать:
Скутина Юлия Каземировна
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