Русанова Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Русанов Павел Филиппович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Русанов Павел Филиппович
Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Смерть
Неизвестно