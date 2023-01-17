Русанова Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанова Авдотья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Русанов Иван Павлович

Отец ребёнка: Русанов Павел Филиппович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Русанов Платон Павлович

Отец ребёнка: Русанов Павел Филиппович

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русанов Павел Филиппович

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Смерть
Неизвестно
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