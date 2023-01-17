Фризон (Frison) Иоганнес (Johannes) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фризон (Frison) Иоганнес (Johannes)

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Место рождения

Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

22.03.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: Фризон Стефан

Мать: Кнолль Мария Анна Юлиана

Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фризон Магдалена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фризон Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фризон Иоганнес

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фризон Балтазар

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.03.1869 ст.
Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
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