Фризон (Frison) Иоганнес (Johannes)
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смерти22.03.1869 ст.
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Отец: Фризон Стефан
Мать: Кнолль Мария Анна Юлиана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фризон Магдалена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фризон Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фризон Иоганнес
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фризон Балтазар
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.03.1869 ст.
От туберкулёза